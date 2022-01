Deutlich mehr Anträge wegen Impfschäden

In medizinischen Gutachten muss nach so einem Antrag festgestellt werden, inwieweit es wahrscheinlich ist, dass die Impfung tatsächlich zu Nebenwirkungen wie Thrombosen oder Herzmuskelentzündungen im jeweiligen konkreten Fall geführt hat. "Für die Anerkennung muss eine Wahrscheinlichkeit gegeben sein", so Impfstoffexperte und Infektiologe Herwig Kollaritsch gegenüber dem Ö1-Morgenjournal. Heißt: Laut wissenschaftlicher Lehrmeinung müsse mehr FÜR als GEGEN einen Zusammenhang des Schadens mit der Impfung sprechen. "Die alleinige Möglichkeit einer Verursachung reicht nicht."

Entschädigung

Das Gesetz sieht eine Entschädigung von 1.300 Euro vor, wenn jemand einen schweren Impfschaden ohne Dauerfolgen erlitten hat. Bei massiven Dauerfolgen kann die Entschädigung bis zu 2.700 Euro pro Monat betragen. Um Anspruch auf Entschädigung zu haben, muss die Impfung in Österreich erfolgt sein. Aus vergangenen Fällen abgeleitet, würden etwa "zehn bis 15 Prozent" der Anträge positiv erledigt, also etwa jeder zehnte Antrag.