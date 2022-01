Neue Daten: Das sind die häufigsten Impfnebenwirkungen in Österreich

Herzmuskelentzündungen meist gut behandelbar

186 Fälle von Herzmuskelentzündungen wurden bisher gemeldet. Davon ist eine 81-jährige Patientin mit Multiorganversagen verstorben, bei einer 71-jährigen Patientin führte die Herzmuskelentzündung zum Tod; eine weitere 88-jährige Patientin starb infolge einer Herzinsuffizienz. Bei einem 73-jährigen Patienten, bei welchem das Guillain-Barré-Syndrom als vermutete Bericht über Meldungen vermuteter Nebenwirkungen nach Impfungen zum Schutz vor COVID-19 7 Todesursache angegeben wurde, wurde eine Herzmuskelentzündung begleitend diagnostiziert (alle nach Impfung durch BioNTech/Pfizer).

Internationale Berichte zu Herzmuskelentzündungen führten dazu, dass einige Länder, etwa Schweden und Dänemark, die Impfung mit mRNA-Impfstoffen teilweise oder vorübergehend für unter 30-Jährige aussetzten.

Eine israelische Studie zeigte, dass unter 2,5 Millionen Geimpften, die älter als 16 Jahre waren, 54 Personen eine Herzmuskelentzündung entwickelten. Am häufigsten waren junge Männer zwischen 16 und 29 Jahre betroffen. 76 Prozent der Herzmuskelentzündungen wurden als mild, 22 Prozent als mittelschwer beschrieben. Bei einer Person trat ein kardiogener Schock auf – das Herz ist dann nicht mehr in der Lage so viel Blut in den Körper zu pumpen, dass die Organe ausreichend versorgt werden können.

Die Ergebnisse einer US-Studie deuten darauf hin, dass das Riisko einer Herzmuskelentzündung bei Jungen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren nach einer Covid-Infektion weitaus größer ist als das Risiko, das durch die Impfung entstehen kann.

Herzmuskelentzündungen sind potenziell lebensbedrohlich, da es zu Herzrhythmusstörungen kommen kann. Typische Symptome sind Abgeschlagenheit, Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Atemnot, Kopfschmerzen sowie Herzklopfen und Schmerzen hinter dem Brustbein. Diese Symptome sollten beim Arzt abgeklärt werden. Werden sie erkannt, können die allermeisten Fälle gut behandelt werden und es kommt zu keinen langfristigen Schädigungen.

Todesfälle

241 Todesfälle wurden als zeitnah zur Impfung gemeldet. Bei fünf davon konnte ein Zusammenhang mit der Impfung ausgeschlossen werden. Bei 20 Personen fiel die Impfung in die Inkubationszeit einer Covid-19-Erkrankung im Rahmen derer die Patientinnen und Patienten verstarben. Bei 34 weiteren bestanden schwerwiegende Vorererkrankungen, die laut BASG vermutlich todesursächlich waren.

Ein Zusammenhang mit der Impfung wird bei zwei Fällen gesehen. 180 weitere Fälle sind noch in Abklärung bzw. konnten keine weiteren Informationen eingeholt werden. „Da speziell am Beginn der Impfaktion hauptsächlich hochbetagte Personen geimpft wurden, war damit zu rechnen, dass in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung auch natürlich bedingte, d.h. nicht impf-bedingte gesundheitliche Ereignisse erwartungsgemäß auftreten“, heißt es dazu im Bericht der BASG.

In der ersten Impfphase kam es nach der Impfung mit AstraZeneca und Johnson & Johnson sehr selten zu einer Blutgerinnungsstörung, der sogenannten Vakzin-induzierten-thrombotischen Thrombozytopenie (VITT). Die Europäische Arzneimittelagentur EMA sieht einen Zusammenhang zwischen den Blutgerinnungsstörungen und der Covid-19-Impfungen der beiden Hersteller als gegeben an.

In Österreich wurden 15 solcher Fälle gemeldet, bei denen das Krankheitsbild der VITT vermutet wird. Beide Todesfälle, bei denen ein Zusammenhang mit der Impfung als erwiesen gilt, werden auf diese schweren Gerinnungsstörungen zurückgeführt. Eine 49-Jährige und eine 36-Jährige sind in Folge der VITT nach der Impfung verstorben.

Unklar ist der Fall eines Zwölfjährigen, bei dem es am Tag nach der Impfung mit Biontech/Pfizer zu einem Kreislaufstillstand kam. Der Patient starb drei Tage später. Es ist derzeit noch nicht klar, ob ein Zusammenhang mit der Impfung besteht.

Nebenwirkungen können hier gemeldet werden: https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/meldewesen/nebenwirkungen