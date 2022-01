Niedrigere Sterberaten bei geimpften Personen im Vergleich zu Ungeimpften

Selbst, wenn man einzelne Altersgruppen vergleicht, ergibt sich ein ähnliches Bild. Am deutlichsten zeigen sich die Unterschiede aber bei den höchsten Altersgruppen. "So starben im gesamten Zeitraum von September bis Dezember 2021 rund 2.884 von 100.000 zumindest einmal geimpften Personen im Alter ab 80 Jahren. Bei den Ungeimpften gleichen Alters war die Sterberate mit 6.676 je 100.000 mehr als doppelt so hoch", heißt es in der Aussendung der Statistik Austria.

Selbst bei den 60- bis 79-Jährigen zeigte sich die Sterberate der Ungeimpften fast doppelt so hoch, wie bei jenen, die zumindest eine Impfdosis erhalten haben. Bei den jüngeren Altersgruppen zeigen sich die Unterschiede zwar ebenso, allerdings auf niedrigerem Niveau.

Veränderung der Lebenserwartung

Geht man davon aus, dass die Sterbewahrscheinlichkeiten aus dem Zeitraum von September bis Dezember 2021 weiterhin anhalten, würden auch die Lebenserwartungen äußerst unterschiedlich ausfallen. Bei Männern würde die durchschnittliche Lebenserwartung von Geimpften bei 80,8 Jahren und bei Ungeimpften bei 73,6 Jahren liegen. Geimpfte Frauen hätten eine Lebenserwartung von 85,6 Jahren, ungeimpfte Frauen hingegen nur eine von 78,5 Jahren. Demnach läge der Unterschied bei etwa sieben Jahren.

Bei der Statistik Austria weist man daraufhin, dass man beim Interpretieren der Ergebnisse berücksichtigen muss, dass "mit den vorliegenden Daten keine gesicherten Aussagen über kausale Zusammenhänge getroffen werden können". Teilweise würden sich die Unterschiede nämlich auch dadurch erklären, dass es in der Gruppe der Ungeimpften auch Personen gibt, die aufgrund schwerer Vorerkrankungen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können. Zudem gibt es soziodemographische Unterschiede zwischen Ungeimpften und Geimpften.