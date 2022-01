Wo die Inzidenzen in Österreich derzeit am höchsten sind

Nach einem mehrtägigen Ausfall und Nachmeldungen am Samstag hat es am Sonntag wieder tagesaktuelle Corona-Fallzahlen in Österreich gegeben. Innen- und Gesundheitsministerium vermeldeten mit 22.453 Neuinfektionen den höchsten Sonntagswert seit Pandemiebeginn. Die 7-Tage-Inzidenz erhöht sich somit auf 1.751,5, sie war in allen neun Bundesländern bereits vierstellig.

Höchste Bundesländer-Inzidenz in Tirol

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Tirol mit 2.576, gefolgt von Salzburg mit 2.562,1 und Wien mit 2.086,2. In Vorarlberg betrug sie am Sonntag 1.841,5, in Oberösterreich 1710,5 und in Niederösterreich 1.426,3. In Kärnten lag sie am Wochenende bei 1.318,5, in der Steiermark bei 1.203,1 und im Burgenland bei 1.002.