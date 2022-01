Omikron: Wie lange uns der Booster schützt

Eine zentrale Frage in der Debatte um die Auffrischungsimpfung ist, wie schnell ihr Schutz nachlässt und der Stich wiederholt werden muss, ob also nach dem Booster noch ein vierter Stich notwendig ist. Die Ergebnisse der Laborstudie deuten darauf hin, dass eine vierte Impfung möglicherweise nicht sofort erforderlich ist.

"Das ist eine ganz neue Erkenntnis", sagte Pei-Yong Shi, Mikrobiologe an der University of Texas Medical Branch in Galveston zur Washington Post. "Das zeigt, dass zumindest bis zu vier Monate nach der dritten Dosis noch eine beträchtliche neutralisierende Aktivität gegen Omikron besteht. Auch wenn die Antikörper gegen die Omikron-Variante in den vier Monaten nach der Auffrischungsimpfung sanken, blieben sie jedoch hoch genug, so dass sie, zumindest wenn man von Vergleichen mit anderen Varianten ausgeht, weiterhin einen gewissen Schutz bieten sollten, so Shi.