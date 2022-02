Durch die Impfpflicht steht der Gratistest auf dem Prüfstand

Ein Ende der Gratis-Tests forderte am Sonntag Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in der Krone. Wie es auf KURIER-Nachfrage in seinem Büro heißt, kann er sich eine Kostenpflicht ab 15. März vorstellen – also ab jenem Datum, an dem die Impfpflicht auch wirklich kontrolliert werden soll.

Für Platter sind die kostenlosen Tests auf Dauer aber auch schlicht nicht mehr leistbar. Und auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) kann sich nach dem Start der Impfpflicht kostenpflichtige Tests vorstellen.

In Großbritannien kostet ein PCR-Test 75 Pfund (ca. 90 Euro) und ein Antigen-Test 25 Pfund (ca. 30 Euro). So teuer werde es hierzulande bestimmt nicht werden, aber eine Kostenpflicht – eingebettet in eine Gesamtstrategie – könne er sich vorstellen, so Brunner.

Schützenhöfer findet gratis unfair

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hatte bereits im November mit Hinblick auf die Impfpflicht ein Ende der Gratis-Tests gefordert. „Aber es haben sich nie Mehrheiten gefunden, die das weiter verfolgt hätten“, meinte er am Montag resignativ.