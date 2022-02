Pro und Contra: Soll das Testen weiterhin gratis bleiben?

PRO

Die Gratis-Tests sind teuer, das stimmt. Aber teuer ist in dieser Pandemie vieles, und die Tests sind in mehrfacher Hinsicht für die Gemeinschaft nützlich.

Testen hilft gegen die Isolierung insbesondere alter Menschen. Das Wissen, „clean“ zu sein, gibt die Sicherheit, älteren Verwandten nichts Schädliches ins Haus zu schleppen. Und ganz allgemein ist getestet zu sein inzwischen ein Akt der Höflichkeit gegenüber Besuchern oder Gastgebern. „Ich bin getestet – schön, dich zu sehen“ hat als Grußritual das Bussi-Bussi abgelöst.

Testen ist auch eine Wirtschaftshilfe. Betriebe tun sich leichter, ihren Mitarbeitern regelmäßiges Testen vorzuschreiben und so Massenkrankenstände oder Massenquarantänen zu vermeiden, wenn diese kostenlos sind. Ohne Gratistests müsste die Impfpflicht wohl auch am Arbeitsplatz eingeführt werden – mit allen Konsequenzen von Betretungsverbot der Arbeitsstätte bis, in letzter Konsequenz, zum Jobverlust. Das würde viele Impfgegner, die sich ohnehin hysterisch verrannt haben, wohl noch mehr radikalisieren. Man sollte zuerst einmal die Auswirkungen der Impfpflicht beobachten, bevor man über die Einführung weiterer Sanktionen nachdenkt.

Und man sollte eines nicht vergessen: Omikron ist nach Einschätzung vieler Wissenschafter nicht das Ende von Corona. Was, wenn im Herbst eine neue Virusvariante auftaucht, gegen die die bisherige Immunisierung der Bevölkerung wieder nicht reicht? Die Headlines kann man sich leicht ausmalen: „Dritter Corona-Herbst und immer noch kein funktionierendes Testsystem!“ würde es wohl heißen. Insofern sollten die Bundesländer ihre Testinfrastrukturen sehr wohl vervollständigen. Es soll uns nichts Schlimmeres passieren, als dass man es dann nicht braucht.

Daniela Kittner leitet das Ressort für Innenpolitik im KURIER.