RNA-Forscherin Karikó: "Ohne Impfstoffe wären viel mehr Menschen gestorben"

Sie reisen derzeit durch die ganze Welt, erhalten viele Preise, gelten auch als Nobelpreiskandidatin.

Ich dachte ja nie daran, dass eine Pandemie kommt und ich für meine Arbeit so viele Ehrungen erhalten werde. Geld war nie eine Motivation für mich, 40 Jahre lang durchzuhalten. Mit den Preisgeldern unterstütze ich etwa in Spanien und Ungarn Schulen und Förderprogramme für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Ich war ja auch irgendwie ein unterprivilegiertes Kind, mein Vater hatte sechs Jahre Schulbildung, meine Mutter acht. Wenn ich jetzt schon so in der Öffentlichkeit stehe, sind mir zwei Dinge wichtig: Ich möchte junge Menschen inspirieren, in die Wissenschaft zu gehen. Und ich möchte etwas beitragen, um die Öffentlichkeit in wissenschaftlichen Themen zu bilden.

Ihre Tochter Susan Francia war mit zwei olympischen Goldmedaillen im Rudern eine sehr erfolgreiche Sportlerin. Welche Eigenschaften sind notwendig, damit man sowohl im Sport, als auch in der Wissenschaft erfolgreich sein kann?

Susan Francia: Harte Arbeit macht Spaß - das ist in beiden Bereichen ähnlich. Gleichermaßen kommt es auch auf Vertrauen und Teamwork an. Eines ist aber anders: Wir Ruderer wissen zumindest, dass es in die richtige Richtung geht und irgendwann das Ziel kommt.

Katalin Karikó: Und in der Wissenschaft wissen wir oft trotz aller harten Anstrengung nicht, ob wir in die richtige Richtung gehen.