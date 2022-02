Neue Daten aus Dänemark: Warum BA.2 uns noch länger begleiten wird

Sie gilt als die kleine Schwester von Omikron und ist mittlerweile in Österreich angekommen: BA.2, die Untervariante von BA.1. Nach und nach wird das Bild klarer, was in nicht allzu langer Zeit auf uns zukommen könnte. Die Variante wurde hierzulande zwar bereits nachgewiesen, durchgesetzt hat sie sich derzeit aber noch nicht. Anders in Dänemark: In dem Sechs-Millionen-Einwohner-Land ist BA.2 bereits die dominante Variante – 82 Prozent der Fälle sind auf die Untervariante zurückzuführen –, während Infektionen mit Omikron BA.1 zurückgehen.

In anderen Ländern, etwa Großbritannien, in dem Omikron etwa zeitgleich wie in Dänemark für eine neuerliche Welle sorgte, ist dieser Effekt derzeit noch nicht zu beobachten. Die meisten Daten zu BA.2 stammen daher aus Dänemark, wie auch eine aktuelle Studie, die untersuchte, wie hoch die Ansteckung von BA.2 im Vergleich zu BA.1 in gemeinsamen Haushalten ist.