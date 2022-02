Corona: Einheitliche Corona-Linie in Deutschland weicht auf

Inmitten weiter steigender Infektionszahlen wird ein einheitlicher Corona-Kurs in Deutschland zusehends aufgeweicht. Gut eine Woche vor neuen Beratungen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten bekräftigte der Bund seine vorerst zurückhaltende Linie bei Lockerungen von Alltagsauflagen. Mehrere Länder gehen aber bereits mit Öffnungsschritten voran.

Bayern kündigte am Montag zudem an, die ab Mitte März greifende gesetzliche Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeheimen zunächst nicht umzusetzen. Die CDU forderte, sie in ganz Deutschland auszusetzen. Ab diesem Dienstag sollen Corona-Impfungen auch in Apotheken starten.

"Auf dem Weg zum Gipfel"

Das Gesundheitsministerium verwies auf die weiterhin "extrem hohe Zahl an Neuinfektionen". Ein Sprecher sagte in Berlin: "Wir sind im Grunde genommen auf dem Weg zum Gipfel. Es ist jetzt davon auszugehen, dass in wenigen Wochen dieser Zenit überschritten sein wird, und dann wird es auch wieder einfacher werden." Ressortchef Karl Lauterbach sagte der "Bild"-Zeitung: "In das Maximum der Fallzahlen jetzt zu lockern, das bedeutet: Ich gieße Öl ins Feuer." Der SPD-Politiker fügte aber hinzu: "Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden. Davon bin ich fest überzeugt."

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Robert Koch-Institut (RKI) weiter auf einen Höchstwert von nun 1.426,0 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner - nach 1.400,8 am Vortag und 1.176,8 vor einer Woche. Die Gesundheitsämter meldeten insgesamt 95.267 neue Fälle an einem Tag.

Für den 16. Februar ist die nächste Bund-Länder-Runde zum weiteren Vorgehen geplant. Dort könnten Lockerungen Thema sein. Ende Jänner hatten sich Scholz und die Länderchefs vereinbart, "Öffnungsperspektiven (zu) entwickeln für den Moment, zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann".

Ohne Sperrstunde

Bayern will trotzdem bereits mehrere Beschränkungen lockern. So sollen Gaststätten wieder ohne Sperrstunde öffnen dürfen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Videokonferenz des Parteivorstands an, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Bei Sport- und Kulturveranstaltungen sollen noch mehr Zuschauer zugelassen werden.