So viele Schwerkranke wie nie, doch Israel schafft "Grünen Pass" ab

Trotz Rekordzahlen bei schwer an Covid erkrankten Menschen wird der "Grüne Pass" in Israel weitgehend abgeschafft. Seit Montagfrüh müssen die Menschen den Nachweis für Geimpfte und Genesene nur noch in sensiblen Bereichen wie Alten- und Pflegeheimen vorzeigen. Auch bei großen Veranstaltungen wie Feiern und Hochzeiten wird er verlangt.

Der Besuch von Restaurants, Kinos und Hotels ist ab sofort auch ohne "Grünen Pass" und ohne negativen Corona-Test möglich. Auch bei der Ausreise aus Israel müssen Ungeimpfte keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen.

"Trügerische Sicherheit"

Experten sind uneins, ob der Schritt richtig ist. Mit der Omikron-Variante steckten sich viele Leute auch nach drei und - laut ersten Daten - mitunter auch vier Impfdosen an, sagen Befürworter der Abschaffung des "Grünen Passes".