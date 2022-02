Gecko zu Omikron: Vielleicht bald wie Grippe, aber 4. Impfung im Herbst

Bleibt die Frage, auf was sich die Österreicher im nächsten Herbst einstellen müssen. Das hängt wenig überraschend wesentlich von weiteren Mutationen und der Durchimpfungsrate ab. „Wenn es bei den klassischen Omikron Untervarianten bleibt, dann könnte man in Richtung der klassischen Influenzaüberwachungsstrukturen gehen – die international koordiniert sind und seit vielen Jahren sehr gut geregelt“, heißt es in dem Bericht.