Warum die Impflotterie politisch tot ist

Die nahe liegende Konsequenz, dass damit die Lotterie als Ganzes vom Tisch bzw. politisch gestorben ist, wollte man – noch – nicht bestätigen: Man arbeite weiter an „Alternativen“; auch die „Verschiebung um einige Monate“ werde als Option geprüft.

Hinter vorgehaltener Hand wurde aus Regierungskreisen freilich bestätigt: Das mit der Impflotterie wird eher nichts mehr; viel wahrscheinlicher ist eine Alternative wie beispielsweise eine Einmalzahlung für alle Vollimmunisierten.

In der SPÖ, die sich ja sowohl bei der Impfpflicht als auch bei der Impflotterie an die Seite der Regierung gestellt hat, ist man auch für diese Idee offen. Schon im Vorjahr hat Parteichefin Pamela Rendi-Wagner einen Gutschein über 500 Euro für Vollimmunisierte gefordert. Und so lag es gestern an SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried, die Vorzüge dieser Idee zu preisen: Eine Impfprämie sei niederschwellig, transparent – und würde zudem die Inlandsnachfrage beflügeln.