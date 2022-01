Darf der ORF die Impflotterie organisieren?

Bereits am Wochenende hatte der renommierte Medienrechtsexperte Hans Peter Lehofer in diese Richtung argumentiert: Es sei zwar Aufgabe des ORF, in Krisen- und Katastrophenfällen Sendezeit freizumachen, damit Bundes- und Landesbehörden Aufrufe im Sinne der Allgemeinheit erledigen. Auf Wunsch der Regierung Lotterien zu organisieren, gehöre aber nicht zu den Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, so Lehofer.

Durch das ORF-Gesetz ist die Impflotterie nicht nur nicht gedeckt. Eigentlich müsste man Projekte dieser Art und Größe sogar mit der EU-Kommission absprechen. Der Grund sind die GIS-Gebühren. Sie sind aus wettbewerbsrechtlicher Sicht marktverzerrend. Die Kommission hat den Gebühren unter bestimmten Vorbehalten zugestimmt. Allfällige Lotterien standen damals nicht

zur Debatte – insofern müsste man das nachverhandeln.