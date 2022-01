Gutschein-Lotterie: Diese Impfanreize sollen jetzt kommen

1. Impfgutscheinlotterie

Für Geimpfte soll es eine Impfgutscheinlotterie geben. Wir erinnern uns: SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hatte im Dezember den Vorschlag eingebracht, allen Vollimmunisierten einen 500-Euro-Gutschein zukommen zu lassen. Dieses Modell soll es nun in adaptierter Form tatsächlich geben. Der Unterschied: Nicht jeder Geimpfte, sondern wer in besagter Lotterie gewinnt, erhält einen Gutschein im Wert von 500 Euro. Er soll im Handel, in der Gastronomie, Hotellerie und auch im Kultur- und Dienstleistungsbereich einlösbar sein.

2. 50 Millionen für "Kommunale Impfkampagne"

Die Gemeinden sollen eigene Impfkampagnen durchführen. Im Rahmen eines Zweckzuschussgesetzes sollen den Gemeinden die Kosten dafür ersetzt werden. 50 Millionen Euro dürften dafür vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Das Geld wird unter den Gemeinden anteilig nach dem Bevölkerungsschlüssel verteilt.

3. Kommunale Impfprämie

Außerdem sollen Gemeinden, die eine gewisse Impfquote erreichen, zusätzlich einen Zweckzuschuss erhalten. Wie hoch dieser ausfällt und ab wie vielen Stichen er etwa ausbezahlt wird, ist noch offen.

Soll bis September gelten

Das endgültig ausverhandelte Paket soll so schnell wie möglich in Kraft treten und vorerst bis September 2022 gelten. Positive Impfanreize waren bei den Verhandlungen zur Impfpflicht vor allem eine Bedingung der SPÖ.

Aus dem Kanzleramt heißt es auf KURIER-Anfrage, dass noch nicht sicher sei, ob überhaupt ein Paket komme und darüber erst verhandelt werden müsse. Die SPÖ klingt optimistischer: Man sei "zuversichtlich, dass es zu einer guten Lösung" komme.