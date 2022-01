Gesundheitsausschuss gab grünes Licht: Weg frei für Beschluss der Impfpflicht

Am Abend haben ÖVP, Grüne, SPÖ und Teile der Neos die Gesetzesvorlage beschlossen – damit ist der Weg frei für den Beschluss im Nationalrat am Donnerstag. Bei den Neos dürfte es im Plenum (mindestens) drei Gegenstimmen geben: Gerald Loacker und voraussichtlich auch Johannes Margreiter und Fiona Fiedler, eine Abgeordnete überlegt noch.

Parteichefin Beate Meinl-Reisinger sagte vor Journalisten, sie sei auch nicht uneingeschränkt begeistert von der Impfpflicht. Aber: „Ich will nicht, dass wir im Herbst wieder dastehen, vielleicht mit einer neuen Variante, und uns die Bevölkerung zu Recht den Vorwurf macht: Warum habt ihr nichts getan?“

Die SPÖ ringt noch um eine gemeinsame Linie: Am Montag meldete sich erneut der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kritisch zu Wort: Ihm sei eine „indirekte Impfpflicht“ über kostenpflichtige Tests lieber als die geplante Impfpflicht. Die zwei SPÖ-Mandatare aus dem Burgenland lassen noch offen, wie sie im Nationalrat abstimmen werden; ebenso Vertreter der Gewerkschaft – Letztere hegen arbeitsrechtliche Bedenken.

Am Mittwoch stimmen die Roten in einer Klub-Vollversammlung über eine gemeinsame Linie ab. Justiz-Sprecherin Selma Yildirim wird sich daran halten, kündigt sie auf KURIER-Nachfrage an. Abgeordneter Alois Stöger rechnet mit einem Schulterschluss: „Es ist bei der SPÖ immer so: Wir diskutieren intensiv, entscheiden dann aber gemeinsam.“