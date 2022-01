Impfpflicht: Mandatare von SPÖ und Neos stimmen nicht geschlossen mit

Burgenland: Lieber indirekte Impfpflicht

Bei der SPÖ kam viel Kritik aus den Landesorganisationen in Salzburg, in Tirol und im Burgenland.

So hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag einmal mehr mit einer Aussage für Aufsehen gesorgt: Eine indirekte Impfpflicht über kostenpflichtige Tests wäre ihm lieber gewesen als der vorliegende Gesetzesentwurf, sagte er am Rande eines Pressegesprächs.

Nun stellt sich die Frage, inwiefern die Meinung des Landeschefs das Abstimmungsverhalten der zwei burgenländischen SPÖ-Nationalratsabgeordneten beeinflusst. Einer der beiden – der Illmitzer Maximilian Köllner – sagt jedenfalls gegenüber dem KURIER, dass er auf Doskozils Linie sei. Kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte, in Kombination mit einem Impfbonus, sieht Köllner als probates Mittel um die Immunisierungsquote zu steigern.

Auf die Frage, ob er im Nationalrat nun für oder gegen den Impfpflicht-Gesetzesentwurf stimmen werde, will sich der Burgenländer am Montag noch nicht festlegen: „Das Abstimmungsverhalten ist für mich und auch für die Fraktion noch offen. Wir sind grundsätzlich für die Impfpflicht, aber es darf kein Husch-Pfusch Gesetz werden, das vor dem Verfassungsgerichtshof nicht hält. Wenn man die Bedenken in den kommenden Verhandlungen noch ausräumen kann, werden wir zustimmen“, so Köllner zum KURIER.

Der zweite burgenländische Nationalratsabgeordnete Christian Drobits aus Rotenturm hat sich ebenfalls noch nicht eindeutig deklariert. Er postete auf Social-Media-Kanälen, dass er sich seit Wochen intensiv auf die Entscheidung vorbereite und die letzten Tage vor der Abstimmung dazu nutzen werde, „um eine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen treffen zu können“.