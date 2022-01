Eine Impfpflicht in drei Akten

Der Impf-Stichtag

Frühestens einen Monat nach dem Erinnerungs-Stichtag darf dann ein Impf-Stichtag fixiert werden – dieser dürfte gleich im Erinnerungsschreiben genannt werden. Es braucht aber eine gesonderte Verordnung, die im Hauptausschuss im Parlament genehmigt werden muss.

Neu ist: Statt alle drei Monate sollen diese Stichtage maximal alle sechs Monate stattfinden – also nur zwei statt vier Mal im Jahr.

Die Strafen

Wie erwähnt, gibt es in Phase 2 bei Polizeikontrollen eine Strafe von bis zu 600 Euro. Die Bezirksverwaltungsbehörde kann die Höhe je nach „Schwere der Tat“ selbst festlegen. Was das bedeutet, ist nicht klar definiert. Es handelt sich dabei um sogenannte „abgekürzte Verfahren“, die auch nach dem Datenabgleich in Phase 3 wohl das Mittel der Wahl sein werden, weil sie deutlich weniger Aufwand bedeuten als „ordentliche Verfahren“.

Der Rechtsweg

Wer gegen die Strafe im „abgekürzten Verfahren“ Beschwerde einlegt, geht in ein „ordentliches Verfahren“ über – mit bis zu 3.600 Euro Strafe. Hier werden die persönlichen Einkommensverhältnisse berücksichtigt. Der Betroffene bekommt auch die Gelegenheit, sich in einer Verhandlung an Verwaltungsgericht zu verteidigen. Für die Dauer des Verfahrens kann man keine neue Strafe bekommen.

Neu ist: Eine Verhandlung bekommt nur, wer abseits von verfassungsrechtlichen Bedenken in der Beschwerde einen Grund nennt, sich nicht impfen zu lassen. So will man vermeiden, dass die Gerichte massenhaft Verhandlungstermine mit Impfgegnern abhalten müssen, weil diese prinzipiell gegen die Impfpflicht sind. Impfgegner können aber trotzdem den Weg zum Verfassungsgerichtshof beschreiten.