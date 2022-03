Lockerungen für Wiens Bürgermeister "absolut unverständlich"

Denn nach wie vor ist die Zahl der Neuinfektionen hoch. So gab es am Freitag wieder mehr als 30.000 Neuinfizierte in Österreich. "Man hätte auf jeden Fall noch ein wenig warten sollen. Lockerungen sollten immer dann erfolgen, wenn die Infektionszahlen sinken", nimmt Ludwig auf die "steigende Dynamik" Bezug.

Bundesweite Regelung erwünscht

Er werde für die Stadt Wien auch in Zukunft auf einen vorsichtigen Kurs setzen. Dasselbe wünsche er sich für alle Bundesländer, so Ludwig. Werde dies doch auch von Experten und Expertinnen empfohlen.