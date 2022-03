Große Corona-Öffnung trotz extrem hoher Zahlen

Spezielle Maßnahmen sieht die am Donnerstag veröffentliche Basismaßnahmen-Verordnung für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen vor. Hier gilt neben der Maskenpflicht weiter 3G, man darf also nur geimpft, genesen oder getestet in die Räumlichkeiten.

Wien tickt anders

Keine Einschränkungen sind hingegen etwa in Tourismus und Gastronomie vorgesehen. Nur in Wien muss man geimpft oder genesen sein, um Lokale besuchen zu können. Veranstaltungen jeder Art können wieder ohne Beschränkungen durchgeführt werden. Maskenpflicht gilt bei Events keine, ebenso wenig etwa in Museen, Theatern oder Kinos.

Die breiten Öffnungen erfolgen zu einem durchaus pikanten Zeitpunkt. Denn auch am Freitag war die Zahl der Infektionszahlen mit 32.419 noch sehr hoch. In den Spitälern wurden mehr als 2.500 Patienten mit Corona betreut.