Am Tag der Lockerungen ist das Niveau der Neuinfektionen weiterhin hoch. Von Freitag auf Samstag wurden 31.289 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 29.006. Derzeit sind 289.414 Menschen in Österreich aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 2.281,06 In den vergangenen 24 Stunden wurden 773.066 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 4,05 Prozent.

Zudem gibt es 26 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 14.986 Todesopfer in Österreich gefordert.

Im Spital werden aktuell 2.547 Personen behandelt, gleich viele wie am Freitag. Auf Intensivstationen sind derzeit 202 Personen in Behandlung, neun mehr als am Vortag.