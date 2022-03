Corona-Ampel: Ganz Österreich bleibt rot, Wien nur knapp

In gleich vier Bundesländern, nämlich Nieder- und Oberösterreich, Burgenland und Salzburg, hat sich die Risikozahl, die neben der Fallzahl auch Impfstatus und Alter der Infizierten berücksichtigt, sogar gegenüber der Vorwoche verschlechtert. Trotz eines deutlichen Rückgangs behält jedoch Tirol die rote Laterne.

Was die reinen Fallzahlen angeht, hatte vergangene Woche Kärnten knapp vor Wien den besten Wert. Die höchste Inzidenz wurde in Tirol gemessen. Das ist insofern beachtlich, als das Bundesland außer Oberösterreich am wenigsten getestet hat. Die meisten Tests wurden wie gewohnt in Wien abgegeben, daher gibt es auch in der Bundeshauptstadt mit Abstand die meisten asymptomatischen Fälle. Fast zwei Drittel der aufgedeckten Infektionen fallen in diese Kategorie. Zum Vergleich: In Kärnten sind es gerade einmal neun Prozent.

Dafür liegt im Süden auch der Bezirk mit der niedrigsten Inzidenz, das ist diesmal Feldkirchen. Scheibbs in Niederösterreich steht am anderen Ende des Rankings.