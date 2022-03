Regeln zur Maskenpflicht: Bis auf Wien verwirrend

Ab hier wird es kompliziert. Grundsätzlich gilt: In jenen Bereichen, die während der Lockdowns geöffnet waren und Produkte oder Dienstleistungen des „lebensnotwendigen Bedarfs“ anbieten, gilt Maskenpflicht. Das reicht vom Lebensmittelhandel über Banken bis zu Tankstellen oder Trafiken. Körpernahe Dienstleister fallen da nicht mehr darunter, sie sind maskenfrei. Allerdings gehören laut Verordnung auch Geschäfte, die beispielsweise Tierfutter, Medizinprodukte, Sanitätsartikel und Sicherprodukte verkaufen, zu den maskenpflichtigen Bereichen.

Doch Katzenfutter oder Glühbirnen gibt es nicht nur in Fachgeschäften, sondern etwa auch in Baumärkten, Batterien findet man auch bei Diskontern abseits des Lebensmittelhandels. Die rechtliche Begründung zur neuen Verordnung, die verbindliche Auslegung des Gesundheitsministeriums, hält aber fest: Wo solche Waren angeboten werden, „gilt eine durchgehende Maskenpflicht, dies sohin auch in Mischbetrieben“.

Anders als bei früheren Lockerungen in den vergangenen zwei Jahren wurden die Verbindungsbauten von Einkaufszentren in die Maskenpflicht einbezogen, was allerdings wiederum zum nächsten Kuriosum führt: Im Gang muss Maske getragen werden, in der Bekleidungsboutique wiederum nicht.