79 positive Corona-Tests: Mann ist seit 14 Monaten in Quarantäne

Die Ärzte begründen diesen Zustand durch sein geschwächtes Immunsystem. Auch wenn er keine Symptome mehr zeige, sei das Coronavirus noch in seinem Körper, habe man Kayasan gesagt. "Covid hat mir mein gesamtes soziales Leben genommen", sagt der 56-Jährige der Zeitung Cumhuriyet. Durch die Leukämie habe er davor sowieso schon sehr eingeschränkt leben müssen, doch jetzt könne nicht mal seine Frau in der gemeinsamen Wohnung bleiben. "Es ist furchtbar, geliebte Menschen nicht mehr sehen und berühren zu können", sagt Karasay.

"Würde mich sofort impfen lassen"

Besonders störe ihn auch, dass er sich nicht impfen lassen könne. "In meiner Zeit im Krankenhaus habe ich viele Menschen an Covid sterben gesehen. Die meisten von ihnen waren ungeimpft. Aber es betrifft ja nicht nur sie. Ungeimpfte können auch andere anstecken. Und niemand hat ein Recht darauf, andere so zu töten. Wenn ich könnte, würde ich mich sofort impfen lassen“, wird er in Cumhuriyet zitiert.