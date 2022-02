Rekordwert: Türkei meldet mehr als 100.000 Neuinfektionen

Die Türkei hat zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie die Marke von 100.000 neuen Corona-Fällen an einem Tag überschritten. Das Gesundheitsministerium in Ankara meldete am Dienstagabend zudem 198 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in 24 Stunden.

Die Belegung der Intensivstation steigt ebenfalls und liegt derzeit bei 70,1 Prozent. Die allgemeine Belegung liegt laut den Daten des Gesundheitsministeriums bei 56,6 Prozent.

Zuletzt Lockerungen

Beschränkungen im öffentlichen Leben bestehen zurzeit kaum. Verpflichtende PCR-Tests beim Besuch von Kinos, Theatern und Konzerten sowie in Bussen, Bahnen oder auf Inlandsflügen wurden zuletzt aufgehoben.

Angesichts der immer stärkeren Verbreitung der Omikron-Variante sorgten die Lockerungsschritte für starke Kritik.

Kritik an Turkovac

Dem Gesundheitsministerium zufolge sind rund 84 Prozent der über 18-Jährigen mindestens zweimal geimpft. Das Land setzt den chinesischen Impfstoff Sinovac, den von Biontech/Pfizer sowie das selbst entwickelte Präparat Turkovac ein.

Die Türkische Ärztevereinigung TTB kritisiert, dass zu wenige Daten zu dem einheimischen Impfstoff veröffentlicht worden seien. Wie in vielen anderen Ländern auch ist auch in der Türkei die hoch ansteckende Omikron-Variante dominierend.