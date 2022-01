Serbischer Arzt rechnet mit Impfgegnern ab: "Erwartet von uns keine Empathie"

"Der natürliche Weg"

Als Anlass nahm er einen Mann, der nach einer Covid-Erkrankung zum Dauerpatienten geworden ist. "Selbstverständlich kann ich mich nicht an alle Covid-Patienten erinnern, die in meinem Krankenhaus gelandet sind, einen werde ich aber sicherlich nicht vergessen. Dabei handelt es sich um einen Patienten mittleren Alters, der in seiner Anamnese im Krankenhaus angab: 'Ich wurde nicht gegen COVID geimpft, weil ich das Virus 'auf natürlichem Weg' überwinden möchte'", fängt Lukić seine Twitter-Schilderung an.

Der Gesundheitszustand des Mannes verschlechterte sich derart, dass er zuerst in die eine, dann in die andere Fachklinik verlegt werden musste. Er landete auch auf der Intensivstation und blieb lange dort. Anschließend musste er aufgrund von Muskelschwäche in die Reha. "Nach der Rehabilitation wird er noch mindestens sechs Monate, wenn nicht sogar ein Jahr brauchen, um wieder annähernd das Niveau der körperlichen Leistungsfähigkeit zu erreichen, das er vor der Krankheit hatte. Er wird es wahrscheinlich nie schaffen, das gleiche Niveau zu erreichen, so sehr er es 'auf natürlichem Weg' versuchen würde. Aber genau das wollte er. Oder nicht?", fragt der Arzt.

"Hätten wir seinen anfänglichen Wunsch respektiert, den er sicherlich schon beim Betreten des Krankenhauses aufgegeben hätte, und hätten wir ihn 'auf natürlichem Weg' über den Virus hinwegkommen lassen, wäre er nach ein paar Tagen nicht mehr da. Er überlebte mit der Hilfe von Dutzenden von Menschen, die seit zwei Jahren wie Löwen kämpfen", schreibt der gebürtige Belgrader.