Israel rechnet demnächst mit Herdenimmunität

Auf strenge Gegenmaßnahmen will Israel trotz steigender Zahlen aber verzichten. An namentlich zu erfassende Personen, die sich in Gefahrenzonen aufhielten, sollen SMS mit Warnungen und Aufruf verschickt werden, Kontakte zu ihrem Umfeld so weit wie möglich einzuschränken. Zudem soll nicht der Impfpass, sondern die Einhaltung von Distanz-Wahrung und Maskenschutz in geschlossenen Räumen schärfer kontrolliert werden.

Der „Grüne Pass“ für Vollgeimpfte und Genesene verliert angesichts der heftigen Ansteckungsgefahr durch die Omikron-Variante seine bisherige Bedeutung. Neue sollen zwar weiter ausgestellt werden, doch sie sind vor allem für Auslandsreisen oder bei Versammlungen in Gefahrenzonen relevant. Brosch: „Die Omikron-Variante mag zwar nicht so zerstörerisch sein wie die vorherigen, aber ihre Breitenwirkung macht es so gut wie unmöglich, zwischen Gefährdenden und Harmlosen zu unterscheiden.“

Norbert Jessen, Tel Aviv