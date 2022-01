Trotz Rekordzahl an Infektionen: Israel macht auf

Die Infektionszahlen steigen in Israel ebenso wie die Ansteckungsrate steil nach oben. Das Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, binnen 24 Stunden seien mehr als 17.500 neue Fälle registriert worden – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Doch die Regierung im Land der Impfweltmeister reagiert trotzdem mit einer Lockerung der Maßnahmen. Konkret: Mit der Aufhebung von Verboten, mit kürzerer Quarantäne und dem Verkauf von Schnelltests in den Supermärkten.

Auch Touristen, soweit voll geimpft, soll die Einreise wieder erlaubt werden. Omikron, so verkündet es die Mehrheit der Experten, ist zu schnell und wendig für Sperren. Als einzige Optionen bleiben somit eine noch stärkere Masken-Disziplin und eine noch höhere Durchimpfungsrate.

Die Bevölkerung ist angesichts der Kehrtwende verwirrt. Viele fragen sich: Welcher Plan verbirgt sich hinter den lockeren Maßnahmen?