Israel bittet zur vierten Impfung und fürchtet fünften Lockdown

Israels Experten wissen über das Omikron auch nicht mehr als die Experten weltweit. Unbestritten ist in Israel, dass die Booster-Impfung ihre Wirkung gegenüber der Omikron-Variante schneller verliert als erwartet. „Sie schützt aber weiter in hohem Maße vor Ansteckungen mit der Delta-Variante und auch bei Omikron vor schweren Symptomen“, erklärt Prof. Tal Brosch-Nissimov aus dem Experten-Rat. Dem gehört auch Prof. Dror Mevorach an, für den die Vorverlegung der Auffrischung aber verfrüht kommt: „Wir wissen noch zu wenig über Omikron und ich sehe keine wissenschaftliche Grundlage. So etwas erzeugt Panik.“

Zusätzlich empfiehlt der Rat noch die Verschärfung der Corona-Beschränkungen im öffentlichen Raum. Trotz aller Proteste soll ab nächster Woche im Handel wieder die 3-G-Regel gelten. Schulklassen in besonders betroffenen „roten“ Regionen mit weniger als 70 Prozent geimpften Schülern kehren zurück zum Fernunterricht. Der Einreisestopp für Ausländer wurde ebenfalls ausgeweitet. Auch die USA wie die meisten EU-Staaten stehen jetzt auf der Roten Liste.

„Die Regierung spricht von strengeren Auflagen,“ so der Radiosender Kan, „andere sprechen vom 5. Lockdown.“