Sind Geimpfte keine Menschen mehr?

Hallo bei den Fake Busters. Heute sehen wir uns an, warum Geimpfte keine Menschen mehr sind. Zumindest nach Ansicht von einigen Verschwörungstheoretikern soll der US-Supreme Court verfügt haben, dass Geimpfte den jeweiligen Pharmaunternehmen gehören. Spoiler: Das stimmt nicht. Dennoch sind die Telegram-Gruppen voll mit Verschwörungstheorien wie dieser. Wie viele Menschen in Österreich daran glauben, erfahrt ihr in der heutigen Sendung. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.