Ist Donald Trump noch immer US-Präsident?

Hallo bei den Fake Busters. Heute gehen wir unter anderem der Frage nach, ob Donald Trump noch immer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist und was es eigentlich mit der „Rüstung Gottes“ auf sich hat. Trump ist noch immer Präsident? Laut Anhängern der Q-Anon-Bewegung definitiv. In Europa ist es in den vergangenen Monaten – zumindest oberflächlich – relativ Still um den sagenumwobenen Q geworden. Nicht so in den USA. Doch wie kommen die Q-Anhänger eigentlich auf ihre Ideen? All das erfahrt ihr in der heutigen Folge.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.