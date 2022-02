FFP2-Maske neben Impfung bester Alltagsschutz

Das Tragen von Masken in √∂ffentlich zug√§nglichen Innenr√§umen bietet neben der Impfung den gr√∂√üten Schutz gegen Covid-19. Eine bis zum Dezember 2021 √ľber Monate hinweg im US-Bundesstaat Kalifornien durchgef√ľhrte Beobachtungsstudie im t√§glichen Alltag belegt: FFP2-Masken in Gesch√§ften, Restaurants, √∂ffentlichen Verkehrsmitteln etc. reduzieren das Infektionsrisiko um 83 Prozent.

Die Studie von Kristin Andrejko und ihren Co-Autoren von der Abteilung f√ľr √Ėffentliche Gesundheit des US-Bundesstaats Kalifornien wurde am Freitag in den w√∂chentlichen Berichten zu Erkrankungen und Mortalit√§t (MMWR) der US-Zentren f√ľr Krankheitskontrolle (CDC/Atlanta, Georgia) ver√∂ffentlicht. Die Publikation hat weltweit hohes Ansehen. So wurden darin ehemals beispielsweise die ersten Indizien f√ľr das Auftauchen einer neuen Immunschw√§chekrankheit (HIV/Aids) berichtet.