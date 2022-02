Kommt es zur Sauerstoff-Unterversorgung? Braucht man Maskenpausen, wenn ja, wie oft? Ist sie für Kinder ungesund? Als Österreich im Vorjahr die FFP2-Maskenpflicht im Handel einführte, sorgte das europaweit für Debatten. Der deutsche Konsumentenschutz etwa erklärte zahlreiche verbreitete Modelle für "ungeeignet", weil sie den Atemkomfort einschränken würden.

Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt, die FFP2-Maske ist hierzulande Alltag geworden. Doch auch bei unseren Nachbarn haben die Behörden längst nachgeschärft und die FFP2-Maske vielerorts verordnet.

Tschechien

Die Tschechischen Behörden haben inzwischen ebenfalls eine FFP2-Maskenpflicht an fast allen öffentlichen Ort, inklusive öffentlichen Verkehrsmitteln, verhängt. Notfalls darf man sich auch zwei chirurgische Masken übereinander umhängen. Praktisch wird mit dieser Regel - so wie mit allen Covid-Regeln in Tschechien - recht locker umgegangen. Entsprechend dramatisch auch die Infektions- vor allem aber die Sterbezahlen. Inzwischen sind fast 38.000 Menschen an oder mit Covid verstorben, vier Mal so viele wie in Österreich.