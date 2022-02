„Wir verabschieden uns von den Beschränkungen und begrüßen das Leben, wie wir es vor Corona kannten“, sagte Regierungschefin Mette Frederiksen. Dänemark ist somit das erste Land, das in der Omikron-Welle ein Ende aller CoV-Beschränkungen beschloss. Frederiksen betone, dass die hohe Impfquote im Land eine „Superwaffe“ im Kampf gegen „noch bestehende Infektionen“ sei.

Dänemarks "Superwaffe" ist die Impfung

Krankenhäuser und Pflegeheime werden aber angehalten, von Besucherinnen und Besuchern weiterhin den Gebrauch von Masken und den CoV-Pass zu verlangen, um Schutzbedürftige und Ältere zu schützen.

Finnland lockert

Auch Finnland will im Laufe des Februars alle Beschränkungen aufheben. Seit Dienstag dürfen Restaurants bis 21.00 Uhr geöffnet bleiben und bis 20.00 Uhr Alkohol ausschenken. Auch die finnische Regierungschefin Sanna Marin betont, dass sich die Impfstoffe als äußerst wirksam erwiesen haben, schwere Krankheitsverläufe zu verringern.

Norwegen testet nicht mehr

Auch Norwegen kündigte den Verzicht auf die meisten Maßnahmen an. „Wir sind durch die Impfungen gut geschützt“, erklärt Ministerpräsident Jonas Gahr Stoere. Auch wenn die Infektionszahlen deutlich anstiegen, müssten nicht mehr so viele Menschen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Ab sofort dürfen sich demnach wieder mehr als zehn Personen treffen, Arbeit im Homeoffice ist nicht mehr verpflichtend, und der Alkoholausschank in Gaststätten ist wieder auch nach 23.00 Uhr erlaubt.

"Es ist schwierig, sich nicht anzustecken"

Das norwegische Institut für Volksgesundheit (FHI) sprach sich faktisch für eine Durchseuchung aus: „Es ist schwierig, sich nicht anzustecken. Und je länger wir Restriktionen beibehalten, desto länger dauert die Pandemie.“ Bereits jetzt hält die Regierung regelmäßige Tests zum Nachweis einer CoV-Erkrankung nicht mehr für angebracht.



„Wir haben jetzt einen starken Anstieg der Infektionszahlen. Bei solch hohen Infektionsraten ist es weniger effektiv, regelmäßig zu testen. Wir passen daher die Teststrategie an und stoppen die Empfehlung zum regelmäßigen Testen“, sagte Gesundheitsministerin Ingvild Kjerkol.

„Jeder von uns muss künftig selbst mehr Verantwortung übernehmen, das gilt auch für den Einsatz von Selbsttests. Die Tests sollten eingesetzt werden, wenn es Gründe dafür gibt, und dann vor allem bei Symptomen“, so Kjerkol. Die Änderung sei besonders wichtig für Schulen, Kindergärten, Hochschulen und Universitäten, wo regelmäßige Tests empfohlen wurden.

Schwedens niedrige Impfquote

Der schwedische Sonderweg (keine Schließungen, keine Maskenpflicht, 2-G erst bei Veranstaltungen ab 50 Personen) hat auch seine Schattenseiten. Die Impfquote liegt bei (einschließlich Booster) liegt bei geringen 36,5 Prozent. Binnen 14 Tagen steckten sich rund vier Prozent der Schwedinnen und Schweden mit dem Virus an. Zuletzt demonstrierten Tausende in der Hauptstadt Stockholm, weil die Covid-App verpflichtend werden soll, was viele als einen Eingriff in die Freiheit des Einzelnen sehen . Von nicht notwendigen Reisen rät das Außenministerium ab. Verschärfungen sind in den nächsten Tagen nicht zu erwarten.

Kein Impfzertifikat in Island

Auch Island geht einen Sonderweg: Auf der Insel im Nordatlantik ist der Impfstatus egal. Das Land will nicht zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden, unter anderem offenbar, um die Gesellschaft nicht zu spalten. Auch ohne staatlichen Druck (oder weil es keinen gibt) lassen sich die Isländerinnen und Isländer impfen: Dreifach immunisiert sind inzwischen 62,9 Prozent der Bevölkerung.

Kaum Beschränkungen in England

In England wurden am Donnerstag die meisten CoV-Maßnahmen aufgehoben. Die Maskenpflicht ist weitgehend gefallen, ein Impfnachweis muss bei Besuchen von Clubs und Großveranstaltungen nicht mehr vorgezeigt werden, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen dürfen wieder unbegrenzt Besuch empfangen. Auch die Homeoffice-Pflicht fiel weg. Statt gesetzlicher Verpflichtungen setzt die Regierung nun auf Ratschläge und Empfehlungen. Einzige Restriktion ist weiterhin, dass sich positiv Getestete isolieren müssen.

Irland hebt Maßnahmen auf

Die Maskenpflicht bleibt bis Ende Februar in Kraft, doch „ist der Omikron-Sturm überstanden“, freute sich der irische Regierungschef Micheal Martin . „Ich bin an vielen dunklen Tagen hier gestanden, aber heute ist ein guter Tag.“ Die Regierung werde die persönlichen Freiheiten nicht mehr beschränken, wenn das nicht nötig sei. Wenn es keine gesundheitlichen Gründe mehr für Restriktionen gebe, bestehe auch keine politische Notwendigkeit mehr, sagte Vizeregierungschef Leo Varadkar.

Für internationale Reisen gilt allerdings noch immer die 3-G-Regel. Wer positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich weiterhin isolieren.