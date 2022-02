Hungerlöhne für Mitarbeiter: Disney-Erbin erhebt Vorwürfe gegen Konzern

Abigail Disney führt dank eines auf über 150 Millionen Dollar taxierten Aktienpakets des gleichnamigen Entertainment-Riesen ein sorgenfreies Leben. Sie ist die Großnichte von Walt Disney und Enkelin von dessen Bruder Roy, Mitgründer der „Walt Disney Company“. Trotzdem hat die 62-jährige vierfache Mutter dem Unterhaltungsgiganten beim renommierten Sundance-Filmfestival in Utah gerade den Fehde-Handschuh hingeworfen.

In der 90-minütigen Dokumentation „Der amerikanische Traum und andere Märchen“ zeigt die an Elite-Unis promovierte Literaturwissenschafterin die dunkle Seite des Gute-Laune-Konzerns, dessen Themen-Parks jährlich Millionen Menschen an den angeblich „glücklichsten Ort der Welt“ locken.