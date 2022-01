"Game of Thrones"-Star Peter Dinklage: Kritik an Disney wegen "Snow White"

Die Walt Disney Studios haben auf scharfe Kritik des kleinw├╝chsigen US-Schauspielers Peter Dinklage (52) an einem Schneewittchen-Remake reagiert. Der 1,35 Meter gro├če "Game of Thrones"-Star hatte am Montag im Podcast "WTF with Marc Maron" dem geplanten "Snow White"-Projekt Scheinheiligkeit vorgeworfen.

"Snow White"-Remake: Peter Dinklage kritisiert Disney

Das Studio habe stolz herausgestellt, eine Latina-Schauspielerin als Schneewittchen zu casten und sich damit fortschrittlich zu zeigen - "aber dann machen sie immer noch die verdammt r├╝ckst├Ąndige Story ├╝ber sieben Zwerge, die zusammen in einer H├Âhle leben?", lamentierte Dinklage in dem Interview.