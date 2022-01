Joss Whedon: "Justice League"-Regisseur äußert sich erstmals zu Vorwürfen

Er war für große Kino-Hits von Marvel und DC verantwortlich - Erfolgsfilme wie "Avengers" und "Justice League" gingen auf Regisseur Joss Whedons Kappe. Auch die Kult-Serie "Buffy" mit Sarah Michelle Gellar als furchtlose Vampir-Jägerin wurde von ihm erfunden und produziert. Doch der Erfolg von Whedon wird seit einigen Jahren von schweren Vorwürfen über unangemessenes Verhalten am Set überschattet. Auch Hollywood-Größen wie Gal Gadot meldeten sich gegen den Filmemacher zu Wort. Nun bezog der 57-Jährige erstmals zu den Anschuldigungen Stellung.

Schwere Vorwürfe gegen Joss Whedon

In einem Bericht von The Hollywood Reporter über Schauspieler Ray Fisher, der den US-amerikanischen Drehbuchautor und Regisseur Joss Whedon des rassistischen und missbräuchlichen Verhaltens am Set des Films "Justice League" (2017) beschuldigte, wurde außerdem enthüllt, dass auch "Wonder Woman"-Star Gal Gadot Behauptungen über mutmaßliches Fehlverhalten des Filmemachers kundgab. Ein Zeuge behauptete im Interview, dass Whedon nach einem besonders heftigen Streit damit geprahlt hatte, dass er mit Gadot fertig sei. Zudem hätte er der Schauspielerin gedroht, ihre Karriere zu zerstören.