Holly Maidson spricht über verstörende erste Nacht mit Hugh Hefner

Immer wieder sorgte Holly Madison in der Vergangenheit mit Äußerungen über Playboy-Gründer Hugh Hefner für Schlagzeilen. Erst vor kurzem war sie im neuen Teaser für die Enthüllungs-Doku "The Secrets of Playboy" zu sehen, welche Anfang 2022 erscheinen wird. In den vorweg veröffentlichten Ausschnitten sprach sich das ehemalige Playmate gegen ihren Ex-Partner aus. 2015 veröffentlichte sie sogar ein Buch über ihr Leben in der berüchtigten Playboy Mansion. Doch die Geschichten scheinen dem Model noch nicht ausgegangen sein, denn immer wieder schockiert sie mit neuen Details aus ihrer Zeit mit dem 2017 verstorbenen Hefner. Nun meldete sie sich im Podcast "Power: Hugh Hefner" zu Wort und gab erneut "traumatisierende" Erinnerungen preis.

Holly Madison: Erstes Date mit Hefner

Die zweifache Mutter erzählte, sie sei bei ihrem ersten Date mit dem Medien-Mogul "nervös" gewesen. Sie hoffte, in die Playboy Mansion eingeladen zu werden, weil eine von Hefners Freundinnen kürzlich das Haus verlassen hatte. "Ich wusste nicht wirklich, was sexuell zwischen ihnen lief", sagte sie. "Ich wusste, dass etwas geschehen musste, und ich war darauf vorbereitet. Ich war nicht darauf vorbereitet, was tatsächlich passieren würde."