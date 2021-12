Leonardo DiCaprio: Problem mit Nackt-Szene von Meryl Streep

Der neue Netflix-Film "Don't Look Up" glänzt mit einer hochkarätigen Star-Besetzung. Neben Oscar-Preisträgerinnen Meryl Streep und Jennifer Lawrence, wird auch Leonardo DiCaprio darin zu sehen sein. An einer Szene habe der "Titanic"-Star allerdings keinen großen Gefallen gefunden. Adam McKay, Regisseur des Filmes, sagte gegenüber The Guardian, dass der Schauspieler ihm gegenüber seine Bedenken bezüglich einer im Film vorhandenen Nacktszene von seiner Schauspielkollegin Streep zum Ausdruck brachte, weil die Hollywood-Größe für ihn "eine besondere Figur in der Filmgeschichte" sei. Auch wenn für die Szene ein Körper-Double zum Einsatz kam, hätte er "ein Problem" damit gehabt.

Meryl Streep: Nacktszene in "Don't Look Up"

In dem Film spielt die 72-Jährige die Rolle der Präsidentin Janie Orlean und die Figur ist in einer Sequenz kurz unbekleidet von hinten zu sehen. McKay erwähnte in seinem Interview, dass DiCaprio es nicht mochte, die dreifache Oscar-Gewinnerin für einige Sekunde nackt zu sehen. "Er sagte etwas zu mir wie: 'Musst du das wirklich zeigen?' Und ich sagte: 'Es ist Präsidentin Orlean; es ist nicht Meryl Streep.' Aber sie selbst blinzelte nicht einmal. Sie hat es nicht einmal zur Sprache gebracht. Sie ist furchtlos", erinnerte sich der Filmemacher.