Jennifer Lawrence zeigt ihren Babybauch auf dem roten Teppich

Am Wochenende feierte Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence die Veröffentlichung ihres neuen Filmes "Don't Look Up". Dafür besuchte sie gemeinsam mit der hochkarätigen Starbesetzung, zu der unter anderem Leonardo DiCaprio und Meryl Streep gehören, die Filmpremiere in New York City.

Jennifer Lawrence: Glamour-Auftritt mit Babybauch

Für den feierlichen Anlass zeigte sich der "Tribute von Panem"-Star in einem edlen Dior-Kleid in Gold. Dazu trug die Schauspielerin eine lockere Hochsteckfrisur. Doch nicht nur ihr Glamour-Look sorgte für Hingucker. Zum ersten Mal präsentierte Lawrence stolz ihren Babybauch auf dem roten Teppich.