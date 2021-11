Für zwei Jahre untergetaucht: Jennifer Lawrence spricht über private Krise

Jennifer Lawrence zählt zu den begabtesten und beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Trotz internationalen Erfolgs, ihres Oscars für "Silver Linings Playbook" und drei weiteren Oscar-Nominierungen, entschied sich die bestbezahlte Schauspielerin der Jahre 2015 und 2016, eine Auszeit vom Rampenlicht zu nehmen. Gegenüber der Vanity Fair sprach das US-amerikanische Ausnahmetalent nun offen wie nie über die Entscheidung, sich aus dem Leben in der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Jennifer Lawrence: "Ich hatte mich selbst satt"

Für die Komödie "Don't Look Up" kehrt Jennifer Lawrence nach zwei Jahren Drehpause auf die große Leinwand zurück. In den vergangenen beiden Jahren konzentrierte sie sich aber lieber auf ihr Privatleben. Als gefeierter Filmstar habe ihr Dasein nicht die Qualität gehabt, die es haben sollte, stellt sie heute fest.

Für ihre spitzzüngigen Kommentare hatte die Schauspielerin in der Vergangenheit so manch Kritik einstecken müssen. Selbstzweifel quälten sie, wie Lawrence nun verrät: "Ich hatte das Gefühl, alle hatten mich satt. Ich hatte mich selbst satt. Ich bin an einen Punkt gekommen, an dem ich nichts mehr richtig machen konnte."

Ständig von der Presse beäugt zu werden, habe sie enorm unter Druck gesetzt. "Wenn ich über einen roten Teppich ging, war es: 'Warum ist sie nicht gerannt?'", so Lawrence über die Kommentare, mit der sie sich zuweilen konfrontiert sah. "Ich denke, dass ich die meiste Zeit meines Lebens den Leuten gefallen wollte."