Sharon Stone verbreitet Verschwörungstheorie über Meryl Streep

Aussagen von Sharon Stone über ihre Kollegin Meryl Streep sorgen derzeit auf Twitter für Gesprächsstoff. In einem Interview behauptete Stone, dass sie der Meinung sei, die Hollywood-Industrie sei so organisiert, dass jede andere Schauspielerin gegen Meryl Streep antreten sollte - um im Vergleich zu Streep zu versagen.

Stone lästert über Meryl Streep - und Twitter gibt ihr Recht

Der 63-jährige "Basic Instinct"-Star, der 1996 für den Oscar als beste Schauspielerin für "Casino" nominiert wurde, sprach gegenüber Everything Zoomer über Meryl Streeps erfolgreiche Karriere in der Unterhaltungsindustrie. In ihrem Interview behauptete Stone, dass es viele Schauspielerinnen geben würde, die Streep ebenbürtig seien, die aber nie Ruhm oder Beifall ernten würden.

Streep sei zwar "eine unglaublich wundervolle Frau und Schauspielerin", es würde aber auch viele andere Schauspielerinnen geben, die "gleich talentiert" sind und nicht den gleichen "ikonischen" Status haben, lästerte Stone.