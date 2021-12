Camila Morrone: Leonardo DiCaprio-Freundin mit Baby-Bauch unterwegs

Nanu, sollten die Gerüchte um eine angebliche Schwangerschaft wirklich stimmen? Camila Morrone, die Freundin von Leonardo DiCaprio wurde vergangene Woche am Set der Mini-Serie "Daisy Jones & The Six" in Los Angeles mit einem Babybauch gesichtet. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, auf denen die 24-Jährige mit einer Babykugel und mit einem transparenten Gesichts-Visier umgeben von Mitgliedern der Filmcrew zu sehen ist.

Camila Morrone mit Baby-Bauch in "Daisy Jones & The Six"

Die Fotos sorgten im Netz erstmal für Spekulationen. So manch Fan hoffte da schon einen Mini-Leo herbei. Tatsächlich handelte es sich aber um einen falschen Babybauch, der Morrone für ihre Serienrolle in dem neuen Amazon Prime-Projekt verpasst wurde.

Die Serie, die auf dem gleichnamigen Buch von Autorin Taylor Jenkins Reid basiert, handelt vom Aufstieg und Fall Band "Daisy Jones and The Six" in den 70er-Jahren. Morrone ist darin in der Rolle von Camila Dunne zu sehen. Sie verkörpert die Ehefrau von Billy Dunne und die Mutter ihrer drei gemeinsamen Kinder.

Im März dieses Jahres hatten Klatschmagazine das Gerücht verbreitet, wonach DiCaprio und Morrone ein Kind erwarten sollen. Auf Paparazzi-Fotos, die Morrone in West Hollywood zeigten, schien sich unter ihrem Kleid bei genauerem Hinsehen damals ein Bäuchlein zu wölben, was Spekulationen entfachte. Diese erwiesen sich jedoch als unbegründet. Und auch jetzt gibt es keinen Grund anzunehmen, dass DiCaprio demnächst Papa werden könnte. Bei der "LACMA Art + Film Gala" am 6. November war bei seiner Freundin von einem echten Baby-Bauch nämlich nicht die Spur.