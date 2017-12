Kurz vor Weihnachten scheint sich Womanizer Leonardo DiCaprio ein neues Model angelacht zu haben. Camila Morrone heißt die blonde Argentinierin, der nun ein Gspusi mit dem 42-Jährigen nachgesagt wird.

Leo: Heißer Flirt mit Al Pacinos "Stieftochter"?

Argentinische Medien berichten von einer Romanze zwischen dem Oscarpreiträger und dem Model. Auch die Daily Mail veröffentlichte jetzt Fotos, die Leo beim Verlassen von Morrones Haus in Los Angeles zeigen.

Die 20-Jährige ist bei dem IMG-Models unter Vertrag, das Topmodels wie Rosie Huntington-Whiteley, Karlie Kloss und Ashley Graham vertritt. Bereits als Teenager wurde sie von Victoria's Secret PINK engagiert.

Den Umgang mit Reichen und Schönen ist Morrone schon längst gewöhnt: Sie ist die Tochter des argentinischen Models Lucila Sola, der langjährigen Lebensgefährtin von Hollywoodstar Al Pacino.

Zu Morrones Freundinnen zählen angesagte Nachwuchsmodels wie Kaia Gerber, Hailey Baldwin, Bella Hadid und Kendall Jenner.

Leos mutmaßliche neue Flamme beweist zudem schauspielerisches Talent. Auch in Hollywood ist man inzwischen auf Morrone aufmerksam geworden: Nachdem sie in der TV-Serie "My Flipping Family" zu sehen war, absolvierte Camilla 2014 ihr Filmdebüt in dem James Franco-Drama "Bukowski". 2018 wird sie unter anderem an der Seite von Bruce Willis im Krimi "Death Wish" zu sehen sein.

Leonardo DiCaprio wurde zuletzt ein Techtelmechtel Jaden Smiths Ex-Freundin Sarah Snyder nachgesagt. Zuvor datete der Oscar-Preisträger unter anderem Nina Agdal, Kelly Rohrbach, Blake Lively, Rihanna, Gisele Bündchen und Bar Refaeli.