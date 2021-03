Medienbericht: Leonardo DiCaprio soll erstmals Vater werden

Die vermeintlichen Babynews sind aber nicht das einzigige Gerücht, das derzeit um DiCaprio und seine Freundin kursiert. So behauptet die Klatsch-Gazette Woman’s Day bereits vor einiger Zeit, dass der Oscar-Preisträger an Camilas 23. Geburtstag um deren Hand angehalten haben soll. Was von dem Paar bisher ebenfalls nicht bestätigt wurde.

Fest steht: Mit Morrone hält es Womanizer DiCaprio bereits überdurchschnittlich lange aus. Der 46-Jährige, der in der Vergangenheit Models wie Gisele Bündchen und Toni Garrn datete, und die Argentinierin sind seit 2017 zusammen. Den Umgang mit Reichen und Schönen ist Morrone von klein auf gewohnt: Sie ist die Tochter des argentinischen Models Lucila Sola, der langjährigen Lebensgefährtin von Hollywoodstar Al Pacino.