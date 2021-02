Innenarchitektin plaudert aus: So kitschig wohnt Leonardo DiCaprio

"Wir gingen hinein und du gehst in dieses Strandhaus und alles war Titanic. Titanic-Handtücher, Titanic-Poster, Titanic, wissen Sie, überall. Mein damaliger Freund sah mich an und sagte: 'Ist das das Haus von Leo?' Ja. Das war Leos Haus. Also, es war ziemlich erstaunlich."

Dass der Hollywoodstar in Sachen Deko auf derartigen Kitsch steht, damit habe sie aber nicht gerechnet. Weaver geht davon aus, dass es vielleicht DiCaprios Mama gewesen sein könnte, die das Strandhaus ihres Sohnes so eingerichtet hat.

"Es war auch nicht sein Haupthaus und er verbrachte kaum Zeit dort. Ich denke, es war wahrscheinlich seine Mutter, die es getan hat", so Weaver. Dafür setzt der Schauspieler in Sachen Bequemlichkeit auf höchste Qualität, wie die Innenarchitektin zudem ausplauderte.

"Ich erinnere mich, dass es das beste Bett war, in dem ich je in meinem Leben geschlafen habe. Ich musste mir die Matratze ansehen und herausfinden, um welche Art es sich handelt", so die Innenarchitektin über ihren Besuch in Leonardo DiCaprios Bleibe.