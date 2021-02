Schwere Vorwürfe gegen "Buffy"-Erfinder Joss Whedon

Schauspielerin Michelle Trachtenberg bezieht Stellung zu den Missbrauchsvorwürfen um den Erfinder der Serie "Buffy". Joss Whedons Verhalten sei nicht angmessen, so die 35-Jährige, die in der früheren Erfolgs-Sendung Dawn Summer verkörperte, auf Instagram. Die Menschen sollen wissen, was Whedon getan habe, so Trachtenberg.