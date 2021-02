Kate Winslets bittere Abrechnung mit Hollywood

Über den Erfolg der "Titanic" sagt Winslet: "Ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht nur Glück war."

Als sie mit 25 Jahren Mutter wurde, seien ihre Sorgen verschwunden. Zwei Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes wurde Winslet gebeten, in "Vergiss mein nicht!" (Originaltitel: Eternal Sunshine of the Spotless Mind) mitzuspielen.

"Ich glaube, das war ein großer Wendepunkt in meiner Karriere, denn von da an sagten die Leute plötzlich: "Oh, das kann sie?!"

Turbulentes Liebesleben

Bei der Produktion ihres Filmes "Marrakesch" ging Winslet eine Beziehung mit dem Regieassistenten Jim Threapleton ein. Das Paar traute sich am 22. November 1998 in Winselets Heimatstadt Reading. Am 12. Oktober 2000 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. 2001 gaben Winselt und Threapleton ihre Trennung bekannt.

2003 heiratete Winslet den Regisseur und Oscar-Preisträger Sam Mendes ("American Beauty"). Mit ihm hat sie einen Sohn, der 2003 zur Welt kam. Nicht nur privat, auch beruflich gingen die Schauspielerin und der Filmemacher gemeinsame Wege. So führte Mendes bei der Romanverfilmung "Zeiten des Aufruhrs" Regie, in der seine Frau die Hauptrolle übernahm. Winslet wurde für ihre Leistung mit einem Golden Globe ausgezeichnet, während Film und Regisseur leer ausgingen. Im März 2010 und damit ein Jahr nach Winslets Oscar für "Der Vorleser" teilten die beiden mit, dass ihre Ehe nach sieben gemeinsamen Jahren gescheitert sei, dass die allerdings in gegenseitigem Einvernehmen erfolge.

Nach einer kurzen Beziehunh mit dem Männermodel Louis Dowler verliebte sich Kate Winslet in Ned Rocknroll, einen Neffen des britischen Unternehmers und Ballonfahrers Richard Branson. Die beiden sagten 2012 "ja". Trauzeuge bei Winslets dritten Hochzeit war Leonardo DiCaprio.Am 7. Dezember 2013 brachte die Oscar-Preisträgerin ihr drittes Kind, einen Sohn, zur Welt.