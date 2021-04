"Wonder Woman" Gal Gadot: Der Mann, der ihre Karriere ruinieren wollte

Ein Bericht von The Hollywood Reporter über Schauspieler Ray Fisher, der den US-amerikanischen Drehbuchator und Regisseur Joss Whedon des rassistischen und missbräuchlichen Verhaltens am Set des Films "Justice League" (2017) beschuldigt, enthüllt auch neue Behauptungen über mutmaßliches Fehlverhalten des Filmemachers gegenüber der israelischen Schauspielerin Gal Gadot.

Joss Whedon soll Gal Gadot gedroht haben

Eine Quelle des Promimagazins behauptet, dass Gadot, die in "Justice League" den Charakter der "Wonder Woman" verkörperte, zu einer Reihe an Schauspielern gehörte, die angeblich vom "Buffy"-Schöpfer verbal attackiert worden sein sollen.

Gadot hatte im Dezember 2020 erzählt, dass ihre Erfahrung mit Whedon "nicht die beste" war, und jetzt berichtet The Hollywood Reporter, dass die Schauspielerin, die derzeit ihr drittes Kind erwartet, laut "einer sachkundigen Quelle" "mehrere Bedenken hinsichtlich der überarbeiteten Version" von "Justice League" gehabt haben soll.

Zwischen Whedon und der 35-Jährigen soll es zu Spannungen gekommen sein, als der Filmemacher und Drehbuchator Gadot dazu gedrängt habe, Zeilen zu sagen, mit denen sie sich laut besagter Quelle nicht wohl fühlte.

Gadot soll zudem Probleme damit gehabt haben, "dass ihr Charakter aggressiver war als jener in 'Wonder Woman'", in dem sie 2017 ebenfalls zu sehen war.