Freddie Prinze Jr.: Plant er nun sein großes Film-Comeback?

Durch Filme wie "Eine wie keine" und "Boys, Girls & a Kiss" war Freddie Prinz Jr. in den 1990er-Jahren der Traum vieler Mädchen und Jungs. Es gab kaum ein Teenie-Magazin, von dem der heute 45-Jährige damals nicht grinste. Durch den Horror-Klassiker "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" gelang ihm an der Seite von Jennifer Love Hewitt und Ryan Phillippe nicht nur ein großer Leinwand-Erfolg, sondern auch ein privater: Bei den Dreharbeiten lernte er "Buffy"-Star Sarah Michelle Gellar kennen, mit der er auch heute noch seit beinahe 20 Jahren verheiratet ist. Die großen Filmrollen blieben in den letzten Jahren allerdings für beide aus. Auf Twitter deutete der zweifache Vater nun aber an, dass er ein Comeback plane.

Freddie Prinze Jr.: Neuer Horrorfilm?

Nach seinem Film-Flop mit "Scooby Doo" wurde es auf der Kinoleinwand still um den einst hoch gefeierten Schauspieler. Nach einigen kleinen Rollen in bei uns eher unscheinbaren Filmen und Serien schrieb er vor einigen Tagen auf Twitter eine Nachricht, über die sich sicherlich einige Fans von Freddie Prinze Jr. freuen.